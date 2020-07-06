https://news.day.az/world/1251224.html В Колумбии взорвался бензовоз - множество погибших и раненых
В Колумбии взорвался бензовоз - множество погибших и раненых
В колумбийском муниципалитете Пуэбловьехо взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек и свыше 50 получили ожоги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, взрыв произошел на 48 км в районе терминалов платного шоссе.
Окончательные цифры о числе пострадавших будут объявлены позже, сказал Обиспо.
По информации из соцсетей, после происшествия местные жители с канистрами столпились у перевернутой автоцистерны, сливая бензин.
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