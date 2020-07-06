В Колумбии взорвался бензовоз

В колумбийском муниципалитете Пуэбловьехо взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек и свыше 50 получили ожоги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, взрыв произошел на 48 км в районе терминалов платного шоссе.

Окончательные цифры о числе пострадавших будут объявлены позже, сказал Обиспо.

По информации из соцсетей, после происшествия местные жители с канистрами столпились у перевернутой автоцистерны, сливая бензин.