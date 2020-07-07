В Конгрессе США предложили запретить выделение средств на ядерные испытания

Демократы в Палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий использование бюджетных средств для проведения в стране новых ядерных испытаний. Об этом в понедельник сообщила в Twitter конгрессмен от штата Невада Дина Тайтус, которая является одним из авторов данной инициативы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Законопроект о расходах в сфере энергетики на 2021 год, предложенный в комитете по бюджетным ассигнованиям, не позволит администрации президента Дональда Трампа использовать средства на "проведение ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности".

В начале июня законопроект был представлен сенатором-демократом от штата Массачусетс Эдвардом Марки совместно с более чем десятью однопартийцами.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Договоренность о проведении испытания тогда достигнута не была. Один из чиновников заявил изданию, что обсуждения продолжаются.

Позднее газета Defence News со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя помощника главы Пентагона Дрю Уолтера сообщила, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев в случае, если будет указание президента страны.