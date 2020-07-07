Кадры задержания Ивана Сафронова

ФСБ России опубликовала оперативную съемку с моментом задержания Ивана Сафронова, советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на кадрах мужчина подходит к ожидающей его машине, когда к нему подбегают люди в штатском и уводят в сторону, после чего сажают на заднее сиденье тонированного микроавтобуса. Перед этим они достают содержимое карманов экс-журналиста - удостоверение "Роскосмоса", пачку сигарет, защитную маску и перчатки.

О задержании советника Дмитрия Рогозина стало известно днем 7 июля, в "Роскосмосе" не связывают задержание мужчины с его текущей работой. В ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гoсударственную тайну сведения о вoенно-техническoм сотрудничестве, обороне и безопасности РФ", передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы, в квартире журналиста проходят обыски.