Соединенные Штаты официально выходят из ВОЗ

Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на своей странице в Twitter написал американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

"Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии", - говорится в сообщении.