https://news.day.az/world/1251572.html Соединенные Штаты официально выходят из ВОЗ
Соединенные Штаты официально выходят из ВОЗ
Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на своей странице в Twitter написал американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).
"Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии", - говорится в сообщении.
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