Богатейшим странам мира предрекли рекордную безработицу

Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по подсчетам аналитиков, уровень безработицы достигнет почти 10 процентов в странах ОЭСР к концу 2020 года, а в случае второй волны коронавируса - 12 процентов. Самый существенный рост безработицы прогнозируется в США. Эксперты предрекают, что показатели по всему миру не вернутся к докризисным значениям как минимум до 2021 года.

Это может привести к всплеску бедности и увеличению неравенства, что будет ощущаться в течение многих лет. ОЭСР также предупредила об опасности поспешной отмены чрезвычайных мер, направленных на поддержку занятости, и рекомендовала правительствам запустить новые программы в сфере рынка труда.

Созданная в 1961 году ОЭСР включает в себя 37 наиболее богатых государств, на чью долю приходится 60 процентов ВВП.

В июне стало известно, что около 340 миллионов человек по всему миру могут потерять работу к концу 2020 года, если карантин опять будет введен. Такие данные приводятся в докладе Международной организации труда (МОТ).