Во Франции призвали готовиться ко второй волне COVID-19

Глава генеральной дирекции Министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что стране необходимо подготовиться на случай возможной второй волны пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не все знаем относительно поведения вируса в течение того или иного сезона. Вирус по-прежнему распространяется. Нужно готовиться к возможной новой вспышке и даже к второй волне", - сказал Саломон в интервью газете Le Figaro.

Саломон отметил, что необходимо строго продолжать соблюдать гигиену, физическую дистанцию и в случае необходимости - носить маски. Глава генеральной дирекции французского Минздрава также заявил, что на риск возобновления эпидемии в стране влияет то, как будет вести себя каждый отдельный человек.

За время пандемии во Франции зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 30 тыс. человек скончались, 77 тыс. выздоровели.