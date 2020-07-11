Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров

Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Рейтинг был составлен агентством Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в пятницу состояние Маска выросло на $6,1 млрд в связи с ростом акций его компании Tesla на 11%. Теперь его состояние оценивается в $70,5 млрд. По данным рейтинга, состояние Баффета, расположившегося на 10 строчке рейтинга, в пятницу составило $69,2 млрд.

Главе Tesla также удалось обогнать основателя корпорации Google Сергея Брина, занявшего 8 положение в рейтинге с $70,4 млрд, и владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани, который расположился на 9 строчке с $70,2 млрд.

По данным агентства, в тройке лидеров находятся глава американской корпорации Amazon Джефф Безос ($189 млрд), один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс ($116 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд).