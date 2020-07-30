Южная Корея предложила Северной сплотиться ради борьбы с коронавирусом

Министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ён заявил, что Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном ради борьбы с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, южнокорейский политик выразил обеспокоенность в связи с возможным появлением инфекции в городе Кэсон на границе между странами.

"Больше всего я волнуюсь о здоровье населения Северной Кореи, которое может ухудшиться, и [я боюсь], что из-за этого людям будет все сложнее влачить существование", - рассказал министр.

Ли Ин Ён считает, что Сеул и Пхеньян должны сотрудничать при любой возможности - и не только в Кэсоне, но и в любой другой точке Северной Кореи. Он предложил странам сплотиться ради борьбы с COVID-19.