В Британии рассказали об опасности второй волны коронавируса

Есть опасность, что в Великобритании может начаться вторая волна коронавируса: это может произойти из-за вспышки инфицирований в других европейских странах. Об этом рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в интервью The Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он счел несправедливой критику правительств, которые якобы "слишком остро реагируют" на сообщения о новой волне зараженных коронавирусной инфекцией в европейских странах. "Я обеспокоен из-за второй волны. Думаю, вы видите, что она начинает идти по Европе, так что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить вспышку у [британских] берегов", - подчеркнул Хэнкок.

28 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что европейским странам, возможно, грозит вторая волна коронавируса. Он подчеркнул, что знание о происходящем должно стать основанием для решительных и эффективных действий.