Пандемия серьезно ударила по экономике Германии

Почти два месяца вызванных пандемией ограничений серьезно ударили по крупнейшей экономике Европы Германии. ВВП страны по итогам II квартала текущего года сократился на 10,1. Министерство экономики Германии прогнозирует, что падение за год составит 6,3%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, рыночный аналитик Роберт Халвер (Baader Bank) говорит: "Данные по ВВП за II квартал оказались хуже прогнозов. У нас нет выбора, нужно оставить II квартал позади и двигаться дальше".

Это падение почти в два раза превысило предыдущий антирекорд, когда во время глобального финансового кризиса в I квартале 2009 года ВВП Германии снизился на 4,7%.

Рыночный аналитик Роберт Халвер Baader Bank: "Кризис, вызванный пандемией, нанес тяжелый удар. Мы столкнулись со структурным дефицитом, это недостаток инноваций в цифровизации экономики, но особенно сказались резкое падение экспорта, нежелание потребителей тратить деньги и неготовность компаний инвестировать - все это из-за пандемии. Экономическая активность была приостановлена из-за ограничений".

Наиболее серьезно ограничительные меры ударили по индивидуальным предпринимателям. Среди самых пострадавших сфер - туризм, пассажирские перевозки, ресторанный бизнес. Эксперты говорят, что на восстановление экономики потребуется как минимум два года.