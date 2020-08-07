Число заразившихся коронавирусом в Африке превысило 1 млн

Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 1 008 377, увеличившись за последние сутки на 15 900. Об этом сообщило в пятницу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ВОЗ, число летальных исходов за последние 24 часа возросло на 488 до 22 087. Количество выздоровевших на континенте составило 690 тысяч.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 538 184 и 9 604 соответственно. В Египте зафиксировали 4 951 летальный исход при 95 006 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 273 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (45 244 и 930) и Гана (39 642 и 199).