https://news.day.az/world/1260707.html В США за последние сутки от COVID-19 умерли 1 243 человека
В США за последние сутки от COVID-19 умерли 1 243 человека
В США за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 1 243 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил университет Джонса Хопкинса.
Сообщается, что за последние 24 часа в США выявлено 58 173 новых случая заражения.
До сегодняшнего дня в США коронавирусом заразились 4 942 746 человек, более 161 тысячи больных скончались.
В США от заболевания вылечились более 1,6 млн человек.
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