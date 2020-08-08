В США за последние сутки от COVID-19 умерли 1 243 человека

В США за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 1 243 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил университет Джонса Хопкинса.

Сообщается, что за последние 24 часа в США выявлено 58 173 новых случая заражения.

До сегодняшнего дня в США коронавирусом заразились 4 942 746 человек, более 161 тысячи больных скончались.

В США от заболевания вылечились более 1,6 млн человек.