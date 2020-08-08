Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

Протестующие в Бейруте в субботу заняли здание МИД.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал LBCI.

По его данным, около здания находятся полицейские, они ведут переговоры с протестующими, которые сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИД своей штаб-квартирой.

Практически весь центр города в субботу превратился в арену баталий между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. К массовым антиправительственным акциям призвал в субботу лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе субботних протестов в ливанской столице уже пострадали более 120 человек.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным Минздрава страны, 158 человек пострадали, еще 6 тыс. получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек, включая 100 тыс. детей, остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.