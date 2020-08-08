Более 230 человек пострадали в результате протестов в Бейруте

Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 230, сообщает ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось о 170 пострадавших.

"Ливанский Красный Крест доставил 63 человека в ближайшие больницы, 175 человек получили помощь на месте происходящего", - говорится в сообщении.

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в столице Ливана с требованиями отставки правительства и реформ. В ходе демонстрации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты штурмуют правительственные здания.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.