Кашпировский попросил Путина отказаться от вакцинации россиян от коронавируса

Советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отказаться от массовой вакцинации от коронавируса.

Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кашпировский напомнил, что человечество в разные годы сталкивалось с разными пандемиями: холеры, чумы, оспы, птичьего гриппа, испанки. "И вот разыгралась пандемия коронавируса. Первые ее зачатки, как свидетельствуют статистические данные, - ну, где-то в 2012 году. А до этого? Это какая-то новая вариация пандемии. Но очень грозная, потому оставляет жуткие следы в легких. Многие сомневаются, что такое существует. Существует. Есть много умирающих", - сказал он.

Далее, по словам экстрасенса, в мире заговорили о вакцинации. "Билл Гейтс сначала откровенно высказался о том, что будет вакцинация. И сам он является членом одной этой организации всемирной, которая решила осуществить новый мировой порядок и население Земли очистить от лишних. А лишних много", - добавил Кашпировский, отметив, что после возмущения общественности Гейтс "начал оправдываться".

Экстрасенс заявил, что после пандемии начнется страшное - "всемирное погибание людей". При этом российский Минздрав, по его словам, уже сообщил о создании вакцины от коронавируса и обязательном характере вакцинации. Кашпировский заметил, что эта кампания может привести к гибели многих россиян, в том числе женщин и стариков. "Владимир Владимирович, защитите", - обратился он к Путину.

7 августа замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Он добавил, что эффект от массовой вакцинации будет заметен тогда, когда среди населения сформируется популяционный иммунитет. Первыми получателями вакцины от коронавируса в России станут наиболее уязвимые группы - медицинские работники и пожилые люди. Гриднев добавил, что сейчас идет работа по подготовке препарата к массовому выпуску.