Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус

Пандемию коронавируса удастся остановить только к концу 2022 года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Пройдут еще годы, прежде чем мы вернемся туда, где были в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы", - сообщил Гейтс в интервью Wired, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.

Основатель Microsoft считает, что "богатый мир" сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных. Он также выразил сожаление, что пандемия существенно замедлила процесс поиска лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.

В начале августа Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее коронавируса".

Ранее в ВОЗ заявили о недооцененности масштабов распространения коронавируса. 31 июля организация за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.