В Финляндии рекомендовали носить маски в общественном транспорте

Правительство Финляндии поддержало рекомендацию носить защитные маски в общественном транспорте в период пандемии. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальный институт здравоохранения и социального развития рекомендует использовать маски в общественном транспорте и в других ситуациях, когда нельзя избежать близкого контакта с другими людьми. Правительство поддерживает эту рекомендацию", - сказала она. По словам премьера, граждане сами должны будут покупать маски, однако муниципалитеты окажут помощь малоимущим в их приобретении.

Марин сообщила также, что для трех регионов страны вновь вводится рекомендация по удаленной работе - речь идет о больничных округах Хельсинки и Уусимаа, Варсинайс-Суоми и Лянси-Похья. Там в настоящее время наблюдается наибольший прирост новых случаев инфицирования.

Маски в поездах

Финский железнодорожный оператор VR после решения правительства сообщил, что в пригородных электричках и поездах дальнего следования в Финляндии теперь вводится рекомендация по использованию пассажирами защитных масок.

"VR рекомендует своим клиентам в дальнейшем использовать маски во всех электричках и поездах дальнего следования. В поездах дальнего следования будет вестись продажа масок. Работающие в поездах сотрудники VR также будут носить маски", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что речь идет только о рекомендации, путешествовать на поезде можно будет также и без маски.

Кроме того, ранее компания также предоставила пассажирам возможность в целях безопасности в период пандемии выкупать место рядом или целое купе.