Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США и Великобритании

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа перехватил над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

По данным Центра, во вторник российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят Су-27.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании", - сказали в НЦУО, уточнив, что иностранные самолеты не нарушили государственную границу РФ.