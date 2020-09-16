Генсек ООН сделал тревожное заявление о коронавирусе
Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что вспышка нового типа коронавируса COVID-19 выходит из-под контроля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также назвал пандемию коронавируса кризисом, который "не похож ни на один из кризисов в нашей жизни". Генсек добавил, что вакцина от COVID-19 не устранит кризис, который спровоцировала пандемия.
По его словам, это оказало влияние на предстоящую сессию ГА ООН, которая также будет отличаться от других.
"Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус - это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире", - подчеркнул Гуттериш.
Генсек ООН отметил, что мир приближается к отметке в 1 млн летальных исходов в результате заболевания COVID-19.
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