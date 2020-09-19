В Армении число инфицированных COVID-19 превысило 47 тысяч

За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 244 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в Армении достигло 47 154.

За последние сутки от коронавируса скончались еще 2 человека. Число умерших от COVID-19 в Армении достигло 928.