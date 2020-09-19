https://news.day.az/world/1272223.html В Армении число инфицированных COVID-19 превысило 47 тысяч
В Армении число инфицированных COVID-19 превысило 47 тысяч
За последние сутки в Армении коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились еще 244 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в Армении достигло 47 154.
За последние сутки от коронавируса скончались еще 2 человека. Число умерших от COVID-19 в Армении достигло 928.
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