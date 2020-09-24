Ежедневное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 30% по сравнению с неделей назад, пишет оперштаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня мы перешагнули психологическую отметку - более тысячи вновь выявленных случаев... За последнюю неделю ежедневное число госпитализируемых увеличилось примерно на 30%", - сказали в штабе.

Всего в столице коронавирусом заразились 280 тысяч, выздоровели 241 тысяча, погибли 5,1 тысячи человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов - умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.