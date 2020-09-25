Расписавшийся на стене Рейхстага участник ВОВ умер во Владимире

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков, который участвовал в 1945 году в штурме Берлина и расписался на стене Рейхстага, скончался во Владимире в возрасте 95 лет. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила пресс-служба администрации города, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Администрация города Владимира, Совет народных депутатов и Совет ветеранов войны и труда Ленинского района с глубоким прискорбием извещают о кончине участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Ушакова Николая Андреевича", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 1943 году, будучи 18-летним юношей, Ушаков был призван в Советскую Армию. Во время войны в составе танкового экипажа освобождал Польшу, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина, где расписался на Рейхстаге.

Ушаков родился в 1925 году в Кировоградской области Украинской ССР. В годы войны его наградили орденом Красной Звезды, а также трижды медалью "За отвагу". 24 июня 1945 года Ушаков принимал участие в параде Победы в Москве. После окончания войны он служил в Вооруженных силах на протяжении 32 лет, а потом больше 18 лет работал на заводе.