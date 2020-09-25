В Армении за сутки зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 48 643, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, передает Day.Az.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 сентября, таких случаев было 48 251. Таким образом, за сутки обнаружено 392 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 947 человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 293.