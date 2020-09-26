В Иране заявили, что не могут закупать вакцины у других стран из-за санкций США

Экономические санкции, введенные США, не позволяют Ирану покупать вакцины и лекарственные препараты у других стран. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу RT, отрывки из которого были показаны в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, санкции и экономические ограничения, которые США наложили на Иран, оказали значительное влияние, - сказал он. - У нас довольно много денег за границей, и США не позволяют этим странам продать нам лекарства за наши деньги. Все, что американцы говорят о том, что санкции не затрагивают гуманитарную сферу, - это ложь. Ограничения США не позволяют нам даже переводить деньги на покупку вакцин".