https://news.day.az/world/1332002.html Рашид Исмаилов - кандидат России на пост главы Международного союза электросвязи
Рашид Исмаилов - кандидат России на пост главы Международного союза электросвязи
На церемонии открытия 11-го Российского форума по управлению Интернетом RIGF 2021 министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объявил, что бывший заместитель министра Рашид Исмаилов - кандидат Российской Федерации на должность генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В настоящее время генеральным секретарем МСЭ является Чжао Хоулинь (КНР).
МСЭ - организация в структуре ООН, в задачу которой входит содействие обеспечению доступа к системам связи для всех людей планеты.
Рашид Исмаилов в настоящее время занимает пост президента "Вымпелкома".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре