Рашид Исмаилов - кандидат России на пост главы Международного союза электросвязи

На церемонии открытия 11-го Российского форума по управлению Интернетом RIGF 2021 министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объявил, что бывший заместитель министра Рашид Исмаилов - кандидат Российской Федерации на должность генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В настоящее время генеральным секретарем МСЭ является Чжао Хоулинь (КНР).

МСЭ - организация в структуре ООН, в задачу которой входит содействие обеспечению доступа к системам связи для всех людей планеты.

Рашид Исмаилов в настоящее время занимает пост президента "Вымпелкома".