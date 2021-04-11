Минздрав России разрешил клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России разрешил клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность для профилактики COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В исследованиях, которые начнутся 8 апреля и закончатся 30 сентября, будут участвовать добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Препарат был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".