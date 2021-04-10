Канада проявляет интерес к месторождению «Достлуг»

Энергетический сектор Туркменистана по-прежнему представляет интерес для Канады, сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Канады.

В частности отмечается, что данный сектор представляет интерес с учетом потенциала более широкого каспийского газового сотрудничества с подписанием в январе 2021 года меморандума о взаимопонимании по совместному проекту разработки трубопровода месторождения "Достлуг" между Азербайджаном и Туркменистаном.

Помимо этого, есть потенциал для сотрудничества Канады с Туркменистаном также в сфере здравоохранения и сельского хозяйства.