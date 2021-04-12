В мире за сутки выявили более 646 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 134,95 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 646 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,7 тыс., превысив 2,91 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 11 апреля в ВОЗ поступили сведения о 134 957 021 инфицированном и 2 918 752 умерших. Число заразившихся увеличилось на 646 863, умерших - на 10 712.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 34% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (222 804), на втором месте - Северная и Южная Америка (184 717), на третьем - Юго-Восточная Азия (164 704).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 692 226. Далее следуют Бразилия (13 373 174), Индия (13 358 805), Франция (4 945 238), Россия (4 641 390), Великобритания (4 368 049), Турция (3 798 333), Италия (3 754 077), Испания (3 336 637), Германия (2 998 268), Польша (2 574 631) и Колумбия (2 504 206).