Медведь чудом не убил решившего его покормить дедушку

В Благовещенске очевидцы засняли на видео, как медведь чудом не убил дедушку, решившего его покормить. Как передает Day.Az, эти кадры были опубликованы на странице "Криминал Благовещенск" в Instagram.

По его данным, инцидент произошел на базе "Школьник". Пожилой мужчина слишком близко подошел к клетке во время кормления медведя хлебом, и тот подцепил лапой его за куртку. Дедушка успел вырваться, а хлеб бросил в клетку.

"Хорошо, за куртку [схватил], за руку бы порвал", - сказал очевидец.

Прокуратура Амурской области проводит проверку после публикации данного ролика, сообщает "Порт Амур".