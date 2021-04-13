В России школьница погибла в бассейне, когда учительница отвлеклась

В Красноярском крае выясняют обстоятельства гибели 8-летней девочки в бассейне. Она приехала в частный аквацентр вместе с классом, детей сопровождала учительница.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, правоохранители изучили записи с видеокамер: в какой-то момент школьница, дождавшись, пока преподаватель отлучится, нырнула в самом глубоком месте, где до дна полтора метра.

Она просто физически не смогла бы встать там на ноги и дышать. Нарукавников или других надувных приспособлений на девочке не было.