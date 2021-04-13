https://news.day.az/world/1333748.html В России школьница погибла в бассейне, когда учительница отвлеклась - ВИДЕО
В России школьница погибла в бассейне, когда учительница отвлеклась - ВИДЕО
В Красноярском крае выясняют обстоятельства гибели 8-летней девочки в бассейне. Она приехала в частный аквацентр вместе с классом, детей сопровождала учительница.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, правоохранители изучили записи с видеокамер: в какой-то момент школьница, дождавшись, пока преподаватель отлучится, нырнула в самом глубоком месте, где до дна полтора метра.
Она просто физически не смогла бы встать там на ноги и дышать. Нарукавников или других надувных приспособлений на девочке не было.
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