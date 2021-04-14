Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филипа.

Как отметило агентство PA, во вторник британский монарх приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пил оставил высшую придворную должность 1 апреля, проработав на этом посту более 14 лет. В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. 73-летний Пил собирался сложить полномочия еще в конце 2020 года, однако в условиях пандемии коронавируса согласился отсрочить свой уход на несколько месяцев. Во вторник он передал монарху скипетр лорда-камергера в ознаменование своего ухода со службы при королевском дворе. Как указало агентство, возращение Елизаветы II к исполнению своих обязанностей спустя лишь четыре дня после смерти принца Филипа свидетельствует о ее "глубоком чувстве долга" перед страной.

Паркер стал восьмым лордом-камергером за время правления 94-летней Елизаветы II. В его ведении находится хозяйственная деятельность королевского двора. Кроме того, он служит каналом коммуникации между монархом и Палатой лордов британского парламента, а также организует государственные визиты и свадебные церемонии с участием членов королевской семьи. Должность, которая была создана еще в конце XIV века, как правило, занимают лица, имеющие статус пэра.

Именно Паркер в силу своей новой должности будет заниматься организацией похорон герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет. Траурное мероприятие состоится 17 апреля на территории Виндзорского замка под Лондоном.

Ранее Букингемский дворец объявил, что королевский двор и семья Ее Величества будут находиться в трауре две недели, и лишь после этого Елизавета II вернется к исполнению обязанностей, включающих утверждение законов, ни один из которых не сможет быть принят в ближайший месяц.