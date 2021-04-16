Япония возмутила страны планами слить в океан воду с АЭС "Фукусима"

Москва ожидает от Токио разъяснений из-за намерения сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима" в океан. Как сообщили в нашем МИД, Япония не консультировалась в этом вопросе ни с одной соседней страной.

Японские власти только заявили о намерении сбросить воду с реакторов "Фукусимы", а протестное цунами уже захлестнуло страну. С резкими заявлениями выступили обычно сдержанные в вопросах экологии китайцы. Там тоже увидели в этом решении не только пренебрежение окружающей средой, но и прямую угрозу жизням людей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Океан - это не мусорная свалка Японии. Тихий океан - это не канализация Японии. Японский чиновник заявил, что нет опасности пить воду. Тогда пусть он сам выпьет ее", - заявила представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Абсолютно неприемлемым назвали это решение Японии и в Южной Корее. И упрекнули ближайшего соседа в нарушении норм международного права.

"Мы запросили агентство по ядерной безопасности Японии провести тщательное расследование плана сброса воды. Нас беспокоит, соответствует ли он международным стандартам", - сказал председатель корейской комиссии по ядерной безопасности Ум Джей-Сик.

За 10 лет со дня аварии на "Фукусиме" там скопились тысячи тонн радиоактивной воды, которой охлаждали поврежденные реакторы. Теперь места под цистерны в зоне отчуждения уже не осталось. Японцы настаивают на том, что эта жидкость безопасна. Но специалисты заявляют, что после очистки воды в ней остается радиоактивный тритий, который невозможно полностью извлечь.

"Это тяжелый изотоп водорода, который радиоактивен, который может накапливаться в пищевых продуктах, пищевых организмах и который японская сторона не планирует извлекать из этой загрязненной воды", - пояснил эколог Дмитрий Лисицын.

Сахалин, Курилы, Камчатку и Приморье это решение тоже затронет напрямую. Океанские течения, непредсказуемые циклоны и тайфуны могут пригнать эту воду к российским берегам, вместе с косяками зараженных рыб.

В Японском море добывают известные на весь мир морские деликатесы - креветок, устриц, крабов, гребешков и мидий. Здесь же огромные запасы рыбы. Что будет с этими российскими промысловыми водами, когда с соседнего берега в них выльют почти полтора миллиона тонн радиоактивной жидкости, - точно не возьмется сказать ни один специалист. Такого в мире просто никогда не происходило.

Российские ученые сразу после аварии на АЭС предлагали соседям помощь - уникальный сорбент, способный очищать радиоактивную жидкость со сложными примесями. В Японии эту технологию очень хотели получить. Но потом вмешались американские поставщики энергетических технологий. Угрожали отобрать лицензии, по которым работают практически все атомные реакторы Японии. На российский сорбент наложили вето.

Взамен предложили свою систему очистки. Итог работы по этой системе - тысячи тонн недоочищенной жидкости, которую планируют слить в море в ближайшие два года.