В Японии научились делать бетон без цемента

Бетон - самый популярный строительный материал в мире. Он состоит из заполнителя - песка или гравия - и удерживающего его цемента. Производство последнего наносит существенный ущерб окружающей среде - цементные заводы ответственны примерно за 8% мировых выбросов углекислого газа.

В Токийском университете разработали новый метод производства бетона, для которого не нужен цемент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на profile.ru со ссылкой на издание New Atlas, частицы песка связываются между собой в результате реакции с использованием этилового спирта и катализатора.

Исследователи экспериментировали с нагревом смеси кварцевого песка, этанола, гидроксида калия и 2,2-диметоксипропана в медном сосуде. Опыты длились от 24 до 72 часов.

В результате получился относительно крепкий материал. По прочности на сжатие он пока что уступает обычному бетону из песка и цемента, но команда ученых работает над усовершенствованием технологии. Они отмечают, что новый способ позволяет получать строительный материал, который будет более стойким к высокой влажности, перепадам температуры и воздействию химикатов.

Новая технология позволяет выдвигать менее жесткие требования к качеству песка по сравнению с теми, что сейчас предъявляются в строительной отрасли. "Мы получили достаточно прочные продукты, например, из кварцевого песка, стеклянных шариков, песка пустыни и искусственного лунного песка", - рассказал один из участников исследования Ахмад Фарахани. Возможность производить бетон из песка любого качества может помочь, например, при строительстве в сложных условиях и даже при освоении других планет.