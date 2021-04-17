В США за сутки выявили около 80 тысяч заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 79 991, скончались 935 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали свыше 74 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 887 смертей.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,5 миллиона человек, скончались более 566 тысяч заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией