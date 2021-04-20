Азербайджанские лекарства напугали армян в Ереване

В ереванских аптеках продаются лекарства из Азербайджана, несмотря на отсутствие между странами отношений и нарушение требований армянского законодательства по регистрации и маркировке лекарств, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Покупаю сегодня лекарство, а там инструкция на азербайджанском",- написала накануне вечером на своей странице в Facebook пользователь Кара Аветисян.

Можно предполагать, что лекарство попало в аптеку в Армению контрабандным путем.