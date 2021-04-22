США отрицают причастность к попытке госпереворота в Беларуси

Соединенные Штаты отрицают причастность к попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на президента этой страны Александра Лукашенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать заявления о причастности США к попытке госпереворота в стране и покушению на Лукашенко. "Я могу подтвердить, что нет никаких оснований для этого", - ответила Псаки.

17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По словам главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, переворот был намечен на июнь или июль текущего года.

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и гражданина Беларуси Александра Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента.