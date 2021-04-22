https://news.day.az/world/1336434.html Протестующие в Ереване избили полицейского на акции протеста - ВИДЕО
Протестующие в Ереване избили полицейского на акции протеста - ВИДЕО
Один из полицейских потерял сознание в результате столкновения силовиков и протестующих у здания Генпрокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Один из организаторов акции, дашнак Арцвик Минасян выразил сожаление в связи с этим инцидентом, пожелал полицейскому здоровья, но отметил, что сами силовики виновны за этот инцидент.
Тем временам есть много задержанных после этой акции.
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