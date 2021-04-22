Протестующие в Ереване избили полицейского на акции протеста

Один из полицейских потерял сознание в результате столкновения силовиков и протестующих у здания Генпрокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Один из организаторов акции, дашнак Арцвик Минасян выразил сожаление в связи с этим инцидентом, пожелал полицейскому здоровья, но отметил, что сами силовики виновны за этот инцидент.

Тем временам есть много задержанных после этой акции.