Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга

Россия предлагает США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Также в ведомстве заявили о предложении Москвы Вашингтону восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.

Комментируя ситуацию в сфере киберугроз, в министерстве выразили мнение, что "одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить российско-американский диалог в сфере международной информационной безопасности (МИБ), изложенное в заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 сентября 2020 года".

"Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга", - указали в российском МИД.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в предложение Москвы также входит заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.