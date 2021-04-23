SpaceX запустила Crew Dragon к МКС и в 80-й раз сохранила Falcon 9
Тяжелая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с площадки в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляцию в Twitter ведет SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На борту космического корабля находятся астронавты Роберт Шейн Кимбро, Меган Макартур (США), Тома Песке (Франция) и Акихико Хосидэ (Япония). Данная миссия стала второй регулярной для Crew Dragon.
Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Согласно SpaceX, после пуска первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. В сообщении компании подчеркивается, что SpaceX в 80-й раз сохранила первую ступень ракеты, использовавшейся для орбитального запуска.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре