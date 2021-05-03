https://news.day.az/world/1339259.html В США затонул катер - есть погибшие
В США затонул катер - есть погибшие
У берегов Сан-Диего в Калифорнии потонул катер, по предварительным данным, перевозивший контрабанду.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагедия произошла у Пойнт-Лома.
Информация о затоплении судна появилась утром. В издании отмечают, что в результате происшествия погибли несколько человек, точное число не называется. Более двух десятков человек доставили в местные больницы.
Позже в пожарно-спасательной службе сообщили о том, что погибли два человека, 23 доставили госпитализировали.
Поиск жертв также продолжают с вертолета.
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