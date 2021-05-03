https://news.day.az/world/1339587.html По американским войскам в Ираке запустили ракеты
По американским войскам в Ираке запустили ракеты
Военная база иракской армии в городе Балад, на которой дислоцируются американские военнослужащие, подверглась ракетной атаке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, по меньшей мере три ракеты упали на территории базы. О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.
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