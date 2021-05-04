https://news.day.az/world/1339726.html Сильные наводнения в Афганистане - есть погибшие
Сильные наводнения в Афганистане - есть погибшие
В Афганистране по меньшей мере 14 человек погибли в северо-западной провинции Герат в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал TOLOnews.
По их сведениям, среди погибших в районе Адраскан четверо детей.
Из-за наводнений уничтожены десятки гектаров земли, погиб крупный рогатый скот.
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