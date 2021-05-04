Сильные наводнения в Афганистане

В Афганистране по меньшей мере 14 человек погибли в северо-западной провинции Герат в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал TOLOnews.

По их сведениям, среди погибших в районе Адраскан четверо детей.

Из-за наводнений уничтожены десятки гектаров земли, погиб крупный рогатый скот.