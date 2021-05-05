https://news.day.az/world/1340125.html В этом году Исламида не состоится - Официально
В этом году Исламида не состоится - Официально
V Игры исламской солидарности, которые должны были состояться в Конье (Турция) 10-19 сентября, из-за пандемии коронавируса отменяются, передает Day.Az.
В заявлении Спортивной федерации исламской солидарности говорится, что соревнования перенесены на 9-18 августа 2022 года.
Последний раз Исламиада проводилась в Баку в 2017 году.
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