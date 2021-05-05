В этом году Исламида не состоится

V Игры исламской солидарности, которые должны были состояться в Конье (Турция) 10-19 сентября, из-за пандемии коронавируса отменяются, передает Day.Az.

В заявлении Спортивной федерации исламской солидарности говорится, что соревнования перенесены на 9-18 августа 2022 года.

Последний раз Исламиада проводилась в Баку в 2017 году.