В Армении полицейским отказывают в отпуске

Полицейские из различных областей Армении жалуются на то, что, что в ближайшие два месяца никому не будет предоставлен отпуск до принятия нового решения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Эти разговоры вызвали серьезное недовольство, особенно среди полицейских в областях, поскольку население областей именно в эти месяцы зарабатывает средства к существованию в зимний период: занимается посевом, земледельческими работами", - пишут армянские СМИ.