https://news.day.az/world/1340731.html В Армении полицейским отказывают в отпуске - СКАНДАЛ
В Армении полицейским отказывают в отпуске - СКАНДАЛ
Полицейские из различных областей Армении жалуются на то, что, что в ближайшие два месяца никому не будет предоставлен отпуск до принятия нового решения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Эти разговоры вызвали серьезное недовольство, особенно среди полицейских в областях, поскольку население областей именно в эти месяцы зарабатывает средства к существованию в зимний период: занимается посевом, земледельческими работами", - пишут армянские СМИ.
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