В мире за сутки выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 155,66 млн, увеличившись за сутки более чем на 839 тысяч. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 14,2 тысячи, превысив 3,25 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 7 мая в ВОЗ поступила информация о 155 665 214 инфицированных и 3 250 648 умерших. Число заразившихся увеличилось на 839 695, летальных исходов - на 14 289.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (435 415), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (195 918), на третьем - Европа (143 036).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 210 817. Далее следуют Индия (21 491 598), Бразилия (14 930 183), Франция (5 637 714), Турция (4 977 982), Россия (4 863 514), Великобритания (4 428 557), Италия (4 082 198), Испания (3 559 222), Германия (3 491 988), Аргентина (3 071 496) и Колумбия (2 934 611). Летальных исходов больше всего в США - 573 722, вторую строчку занимает Бразилия (414 399), третью - Индия (234 083). Далее следуют Мексика (218 007), Великобритания (127 583), Италия (122 263), Россия (112 622), Франция (105 133), Германия (84 410), Испания (78 726), Колумбия (76 015) и Иран (73 906).