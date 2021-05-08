Задержан гражданин Грузии, пытавшийся вывезти из Азербайджана крупную сумму валюты

На таможенно-пропускном пункте "Sınıq Körpü" задержан гражданин Грузии, который пытался вывезти из Азербайджана в Грузию крупную сумму валюты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.

В ходе осмотра грузового автомобиля, управляемого гражданином Грузии (1988 г.р.), была обнаружена крупная сумма в иностранной валюте, не заявленная в таможенной декларации.

Сообщается, что задержанный пытался контрабандным путем провести деньги на территорию Грузии.