https://news.day.az/world/1341076.html Задержан гражданин Грузии, пытавшийся вывезти из Азербайджана крупную сумму валюты
Задержан гражданин Грузии, пытавшийся вывезти из Азербайджана крупную сумму валюты
На таможенно-пропускном пункте "Sınıq Körpü" задержан гражданин Грузии, который пытался вывезти из Азербайджана в Грузию крупную сумму валюты.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.
В ходе осмотра грузового автомобиля, управляемого гражданином Грузии (1988 г.р.), была обнаружена крупная сумма в иностранной валюте, не заявленная в таможенной декларации.
Сообщается, что задержанный пытался контрабандным путем провести деньги на территорию Грузии.
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