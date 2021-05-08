Турецкий парламент жестко осудил признание парламентом Латвии т.н. "геноцида армян"

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) распространило заявление, осуждающее признание парламентом Латвии событий 1915 года "геноцидом".

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится, что ВНСТ отвергает и осуждает неправомерное, не имеющее юридической основы решение парламента Латвии признать события 1915 года "геноцидом".

"Осуждать и оценивать исторические события не входит в обязанности парламента. Это решение неправомерно", - отмечается в заявлении.

Напомним, латвийский парламент принял соответствующее решение 6 мая 2021 года.