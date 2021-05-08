https://news.day.az/world/1341097.html Турецкий парламент жестко осудил признание парламентом Латвии т.н. "геноцида армян"
Турецкий парламент жестко осудил признание парламентом Латвии т.н. "геноцида армян"
Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) распространило заявление, осуждающее признание парламентом Латвии событий 1915 года "геноцидом".
Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится, что ВНСТ отвергает и осуждает неправомерное, не имеющее юридической основы решение парламента Латвии признать события 1915 года "геноцидом".
"Осуждать и оценивать исторические события не входит в обязанности парламента. Это решение неправомерно", - отмечается в заявлении.
Напомним, латвийский парламент принял соответствующее решение 6 мая 2021 года.
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