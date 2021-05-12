Индия вновь побила антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за сутки

Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 205 человек, при этом общее число заболевших в стране превысило 23 миллиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав Индии.

По сравнению с предыдущими данными также выросло число новых случаев коронавируса, в среду в стране выявлено 348,4 тысячи новых случаев COVID-19. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 23,3 миллиона. Выздоровели более 19,3 миллионов, умерли более 254 тысяч человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра - за минувшие сутки там выявлены 40,9 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 561 тысячи человек.

При этом минздрав отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID получили более 175 миллионов человек, или почти 13% населения страны.