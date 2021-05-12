https://news.day.az/world/1342175.html Китай пригрозил Швеции ответом на запрет Huawei
Китай пригрозил Швеции ответом на запрет Huawei
Китай может ввести ограничения против шведской компании Ericsson, если Швеция не отменит запрет на использование оборудование 5G китайской компании Huawei, передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.
В настоящее время у Ericsson есть право участвовать в конкурсе на расширение 5G сетей в Китае, однако это не означает, что шведская компания будет нанята. Для этого Швеции необходимо пересмотреть собственную политику в отношении Huawei.
В октябре 2020 года Швеция запретила операторам беспроводной связи использовать оборудование компании Huawei. Кроме того, с 2019 года китайская компания внесена в список угроз национальной безопасности в США.
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