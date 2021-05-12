ХАМАС запустило ракеты неподалеку от ядерного центра Израиля

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 50 ракет в направлении израильского города Ашдод. Об этом сообщила в среду радиостанция Saut Al-Aqsa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, эти удары стали ответом радикалов на непрекращающиеся обстрелы сектора Газа со стороны Израиля.

Движение также объявило о запуске 15 ракет в направлении города Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр еврейского государства.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору погибли 53 палестинца, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Порядка 320 человек получили ранения.